Guterres: V boju proti covidu-19 moramo sodelovati kot ena človeška družina

New York/Ljubljana, 24. aprila - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem mednarodnem dnevu multilateralizma in diplomacije za mir poudaril, da "moramo v boju proti pandemiji covida-19 sodelovati kot ena človeška družina". Na slovenskem MZZ so izpostavili, da boj proti covidu-19 utrjuje pomen transparentnega in učinkovitega multilateralizma.