Bohinjski in šenčurski svetniki že začeli običajne seje

Bohinj/Šenčur, 24. aprila - Z umirjanjem razmer in sproščanjem ukrepov v boju priti novemu koronavirusu se počasi tudi v občine vrača politično življenje. Občini Šenčur in Bohinj sta tako ta teden že izvedli seji občinskih svetov v običajni obliki, a v večjih dvoranah in z ostalimi zaščitnimi ukrepi. V škofjeloški občini pa so se odločili za sejo s pomočjo videokonference.