Začela se je gradnja prizidka k zdravstvenemu domu Šentjur

Šentjur, 27. aprila - Zdravstveni dom Šentjur bo do jeseni dobil prizidek z dodatnimi ambulantami in spremljajočimi prostori v velikosti dobrih 200 kvadratnih metrov. Gradnja se je že začela, vrednost skupne naložbe šentjurske občine in zdravstvenega doma pa je blizu 490.000 evrov.