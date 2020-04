Zaradi upada naročil odpušča tudi Sumida na Blejski Dobravi

Blejska Dobrava, 24. aprila - Medtem ko so odpuščanja med drugim napovedali v Gorenju in Tabu, odpušča tudi slovensko podjetje japonskega koncerna Sumida na Blejski Dobravi. Zaradi precejšnjega upada naročil v času epidemije novega koronavirusa so odpustili 19 od približno 400 zaposlenih. Kakšna bo situacija v prihodnjih mesecih, pa je še precej nejasno.