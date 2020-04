V Slovenj Gradcu oprostitve najemnin za poslovne prostore v lasti občine

Slovenj Gradec, 24. aprila - Slovenjgraški mestni svetniki so na dopisni seji sprejeli več sklepov, s katerimi želijo pomagati podjetnikom in društvom pri blaženju posledic epidemije novega koronavirusa. Začasno so odpisali najemnine za poslovne prostore v lasti občine. Svetniki so tudi soglašali z imenovanjem Marije Lah na mesto direktorice javnega zavoda Spotur.