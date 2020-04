Lokalnemu razvoju pod vodstvom skupnosti več kot pet milijonov evrov podpore

Ljubljana, 26. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo je v okviru programa podpore za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do konca lanskega leta prejelo 480 vlog v skupni vrednosti 22,18 milijona evrov. Odobrilo jih je okoli 400 v vrednosti 17,53 milijona evrov. Do konca leta so izplačali 148 vlog v vrednosti 5,14 milijona evrov.