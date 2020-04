Eko krog kritičen do predlagane rešitve za problem odpadne embalaže

Ljubljana, 24. aprila - V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog so kritični do predlagane rešitve, da bi vlada v okviru popravkov prvega protikoronskega zakona za problem odpadne embalaže poskrbela z denarjem iz državnega proračuna. "Zdi se nam skrajno nesprejemljivo, da bo vlada gospodarstvo reševala na plečih gospodinjstev," so zapisali.