Aprila rekorden padec vrednosti gospodarske klime

Ljubljana, 24. aprila - Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila aprila za 35,8 odstotne točke nižja kot marca in se ustavila pri -39,5 odstotne točke. "To je z naskokom največji mesečni padec vrednosti in hkrati najnižja vrednost, odkar izvajamo to raziskovanje," so zapisali v statističnem uradu.