Ranljivejši tisti bolniki z epilepsijo, ki se jim napadi sprožijo ob povišani telesni temperaturi in okužbah

Ljubljana, 1. maja - Po do zdaj znanih podatkih osebe z epilepsijo niso dovzetnejše za okužbo s koronavirusom. Ranljivejši so tisti, ki še imajo napade, in tisti, ki se jim napadi sprožijo ob povišani telesni temperaturi in okužbah. Previdnejši morajo biti tudi posamezniki, ki imajo poleg epilepsije še druge bolezni, sporočajo v Društvu Liga proti epilepsiji Slovenije.