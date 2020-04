SDH lani predvidoma s 6,8-odstotno donosnostjo

Ljubljana, 24. aprila - SDH je lani ustvaril 2,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in 16,6 milijona evrov čiste izgube. Ocene poslovanja kažejo, da bo čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja družb v lasti države in SDH za lani znašala 6,8 odstotka ter da bo presegla ciljno in predlansko vrednost v višini 6,2 odstotka.