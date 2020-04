Večer: Za napad na mariborsko sodnico uvedena sodna preiskava

Maribor, 24. aprila - Preiskovalna sodnica slovenjgraškega okrožnega sodišča je po današnjem poročanju časnika Večer ugodila zahtevi tožilstva po uvedbi sodne preiskave zaradi lanskega napada na mariborsko sodnico. Sklep sicer še ni pravnomočen in pričakovati je, da se bo osumljeni na to odločitev pritožil in da bo o tem odločal izvenrazpravni senat.