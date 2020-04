Skupnost socialnih zavodov pozvala zaposlene k mirnemu protestu

Ljubljana, 24. aprila - Skupnost socialnih zavodov Slovenije je pozvala zaposlene v domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami, da danes ob 13.30 za 15 minut zapustijo prostore domov oz. zavodov in s tem izrazijo nestrinjanje s stanjem skrbi za starejše. V skupnosti opozarjajo na kadrovsko podhranjenost domov in neustreznost navodil ob epidemiji.