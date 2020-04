Mineva sto leta od rojstva ekonomista Ljuba Sirca

Kranj, 26. aprila - Ta mesec mineva sto let od rojstva pravnika in ekonomista Ljuba Sirca. V Gorenjskem muzeju so ob tej priložnosti v Kranju načrtovali spominsko srečanje, na katerem bi počastili spomin nanj in izpostavili njegovo dediščino na področju ekonomije. Vendar so zaradi epidemije novega koronavirusa muzejski večer odpovedali in ga bodo izvedli jeseni.