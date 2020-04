Janša svari pred hudimi političnimi posledicami, če ne bo dovolj solidarnosti

Bruselj/Ljubljana, 23. aprila - Če bo premalo solidarnega ukrepanja, lahko to privede do hudih političnih posledic, je opozoril premier Janez Janša po videokonferenčnem zasedanju voditeljev članic EU. Premier je sicer izpostavil težak položaj turističnega sektorja in pozval k oblikovanju skupnega koronastandarda v turizmu na ravni EU.