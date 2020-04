Članice WTO za zanesljivo dobavo hrane

Ženeva/Bruselj, 23. aprila - EU in 21 drugih članic Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je podpisalo skupno izjavo, s katero so se zavezale k zagotavljanju čvrstih dobavnih verig hrane med svetovno zdravstveno krizo zaradi pandemije novega koronavirusa. Bruselj je predlagal tudi dodatne izredne ukrepe za nadaljnjo podporo najbolj prizadetim kmetijskim in živilskim trgom.