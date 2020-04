Vlada podpira preložitev Expa za eno leto

Ljubljana, 23. aprila - Vlada podpira predlog držav udeleženk in organizatorjev svetovne razstave Expo, da se prireditev, ki bi morala v Dubaju potekati med 20. oktobrom 2020 in 10. aprilom 2021, zaradi pandemije koronavirusa prestavi na obdobje med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022, je po današnji seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje.