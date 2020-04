EBRD bo gospodarstvo v luči pandemije podprl z 21 milijardami evrov

London, 23. aprila - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v luči pandemije koronavirusa za okrevanje gospodarstva v letošnjem in prihodnjem letu namenila 21 milijard evrov. Za obstoječe partnerje je banka že pripravila štirimilijardni paket pomoči, s čimer želi zagotoviti njihovo likvidnost. Sredstva so namenjena zlasti malim in srednje velikim podjetjem.