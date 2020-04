Danes goduje sv. Jurij, ki po ljudskem izročilu prinaša pomlad, obilje, srečo in veselje

Metlika, 24. aprila - God sv. Jurija, ki ga v Beli krajini slavijo 24. in tudi 23. aprila, velja za najbolj priljubljen praznik pomladi na Slovenskem. Belokranjci so jurjevo vedno radi praznovali, ta tradicija pa se je ohranila v sodobni čas, ko običaj oživljajo številne folklorne skupine. Sv. Jurij sicer po ljudskem izročilu prinaša pomlad, obilje, srečo in veselje.