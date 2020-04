SAB želi pojasnila o interventnem dodatku za funkcionarje, pristojni minister se razprave v DZ veseli

Ljubljana, 23. aprila - SAB bo zahtevala sklic komisije DZ za nadzor javnih financ ter odbora za notranje zadeve in javno upravo, na katerih bi dobili več pojasnil, kako je z dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve za funkcionarje. Vladni razrez sredstev za dodatek namreč razumejo kot možnost 35-odstotnega dviga funkcionarskih plač. Ministrstvo pravi, da to ne drži.