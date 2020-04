Letak in platforma z napotki za starše in družine v času covida-19

Ljubljana, 23. aprila - Inštitut za raziskave in razvoj Utrip je v okviru programa Preventivna platforma v slovenščini izdal letak z nasveti za pomoč staršem in drugim skrbnikom pri skrbi za otroke in tudi za dobro počutje v času covida-19. Ekipa Malega sveta pa je na spletu ustvarila izobraževalno platformo za mamice in družine za obdobje prvih let po rojstvu otroka.