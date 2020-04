Henkel Rdečemu križu in Zvezi prijateljev mladine predal izdelke v vrednosti preko 200.000 evrov

Ljubljana, 23. aprila - Mariborsko podjetje Henkel je danes Rdečemu križu in Zvezi prijateljev mladine predalo več kot 200.000 evrov vredno donacijo, so sporočili iz podjetja. Podarili so svoje izdelke iz programov Beauty Care, ki obsegajo mila ter druge higienske pripomočke, ter pralna in čistilna sredstva.