Sviz in predstavniki dijakov za vključenost v odločanje o izvedbi mature

Ljubljana, 23. aprila - V Dijaški organizaciji Slovenije in šolskem sindikatu Sviz so izrazili protest zaradi po njihovi oceni pomanjkljive vključenosti v odločanje o izvedbi mature. Pristojne so pozvali, naj jih vključijo v te procese, sicer bi se lahko konflikt med sindikatom in ministrstvom po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja tudi "precej zaostril".