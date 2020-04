OZS poziva k ponovnem odprtju več dejavnosti

Ljubljana, 23. aprila - Obrtniki in podjetniki so zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti v hudi stiski, opozarjajo v OZS in vladi predlagajo nove izjeme v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Ponovnega odprtja si med drugim želijo lastniki avtopralnic, avtošole, fotografi, tekstilci, čevljarji in gostinci, so zapisali v zbornici.