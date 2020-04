Novi koronavirus prizadel tudi čarodeje in iluzioniste

Bled, 23. aprila - Tako kot organizatorji prireditev, glasbeniki in animatorji so zaradi epidemije novega koronavirusa tudi čarodeji in iluzionisti praktično čez noč ostali brez dela. Ti zato apelirajo na organizatorje dogodkov, naj jih po končani prepovedi združevanja podprejo z vključevanjem njihovih nastopov v programe prireditev.