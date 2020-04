V Kočevju projekt trajnostne regeneracije mestnega jedra

Kočevje, 25. aprila - V Kočevju so te dni začeli projekt trajnostne urbane regeneracije mestnega jedra Vsi v mesto, s katerim želijo širšo lokalno skupnost spodbuditi, da se dejavno vključi v proces oživljanja mestnega jedra in načrtovanje prenove javnih površin. Zaradi epidemije novega koronavirusa so projekt začeli na spletu in prek lokalnih medijev, so pojasnili.