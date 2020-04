Občina Krško za odpravo posledic epidemije v gospodarstvu namenila 150.000 evrov

Krško, 27. aprila - Krški svetniki so potrdili rebalans občinskega proračuna, ki za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa v gospodarstvu letos namenja 150.000 evrov. Občinski prihodki so se po rebalansu zvišali za dobrih sedem odstotkov in znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki so od prvotno načrtovanih višji za slabo desetino in znašajo 45,6 milijona evrov.