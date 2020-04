Na eDavkih ob oživitvi nekaterih panog zaživele nove funkcionalnosti

Ljubljana, 23. aprila - Te dni so ob postopnem sproščanju ukrepov nekatere gospodarske panoge spet oživele. Finančna uprava RS (Furs) tako na aplikaciji in portalu eDavki spet zaznava več vlog za odmero davka na motorna vozila, ki jih lahko po novem lastniki oddajo elektronsko prek eDavkov brez obiska finančnega urada, so sporočili.