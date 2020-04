Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju brez večjih odpuščanj zaradi epidemije

Novo mesto/Sevnica, 25. aprila - Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju epidemija novega koronavirusa še ni povzročila večjih odpuščanj delavcev. Do teh prihaja in bo prihajalo za zdaj predvsem pri zaposlenih za določen čas, so v območni pisarni Zveze svobodnih sindikatov Slovenije povedali za STA. Območne enote zavoda za zaposlovanje sicer beležijo določen dvig nezaposlenosti.