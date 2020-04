V LMŠ za nujno sejo odbora za izobraževanje o pomanjkljivih usmeritvah šolanja na daljavo

Ljubljana, 23. aprila - Poslanska skupina LMŠ zahteva sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino o pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok. Opozorili so na odgovornost ministrstva pri oblikovanju jasnih usmeritev in obveščanja javnosti.