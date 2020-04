Zbornica komunalnega gospodarstva pozdravlja interventno rešitev za odpadno embalažo

Ljubljana, 23. aprila - Zbornico komunalnega gospodarstva veseli, da je vlada med intervencijske ukrepe za boj z epidemijo vključila tudi reševanje nakopičene neprevzete komunalne odpadne embalaže. Kot so izpostavili, je stanje s skladiščeno odpadno embalažo skrajno zaskrbljujoče in v tem spomladanskem času predstavlja veliko sanitarno, okoljsko in požarno tveganje.