New York, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem. Vlagatelje so pozitivno presenetila zviševanja cen na naftnem trgu. A borzni analitiki kljub temu opozarjajo na nadaljnjo nestabilnost cen rasti črnega zlata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.