Uprava SDH si je zaradi epidemije znižala prejemke

Ljubljana, 22. aprila - Nadzorni svet SDH se je na danes seznanil s poročilom o obvladovanju tveganj in ukrepov holdinga v času epidemije koronavirusa. Ob tem so v holdingu izpostavili, da vpliv epidemije na likvidnost holdinga ter vpliv na družbe v protfelju redno spremljajo. Nadzorniki so podprli tudi predlog uprave, s katerim si ta začasno znižuje prejemke.