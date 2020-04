Na pomurski avtocesti tovorno vozilo do smrti povozilo pešca

Sveti Jurij ob Ščavnici, 22. aprila - V prometni nesreči, ki se je danes nekaj po 18. uri zgodila na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru, je umrl pešec, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Kot so zapisali, je voznik tovornega vozila na omenjenem odseku povozil pešca. Avtocesta je tam še vedno zaprta.