Gantar za iskanje rešitev za ljutomerski dom starejših v četrtek na teren

Ljubljana, 22. aprila - Minister Tomaž Gantar je po zavrnitvi ptujske bolnišnice prejel več ponudb bolnišnic in zdravstvenih domov, ki so pripravljeni sprejeti oskrbovance ljutomerskega doma starejših občanov, so sporočili z ministrstva. Napovedali so, da se bo za nadaljnje korake odločil po četrtkovem obisku terena, da pa pričakuje tudi sodelovanje ljutomerskega doma.