Minister Tonin na Notranjskem o spodbudnih rezultatih boja zoper novi koronavirus

Postojna/Ilirska Bistrica, 22. aprila - Minister za obrambo Matej Tonin je danes obiskal Postojno in Ilirsko Bistrico. S prisotnimi župani se je pogovarjal o spopadanju regije s težavami po razglasitvi epidemije in ocenil, da so rezultati spodbudni. Kljub bližini italijanske meje je regija med tistimi z najmanj okuženimi z novim koronavirusom. Spregovoril je tudi o vadišču Poček.