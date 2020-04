V Piranu bodo od petka spet zbirali kosovne odpadke

Piran, 22. aprila - Javno podjetje Okolje Piran bo v petek nadaljevalo z zbiranjem kosovnih odpadkov. Petkova akcija potekala na zemljišču pri Agrariji med 8. in 18. uro, občani pa bodo morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo najmanj dveh metrov in obvezno uporabljati zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela, so sporočili iz podjetja.