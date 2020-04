Ob svetovnem dnevu Zemlje pozivi k pripravi zelenih ukrepov za izhod iz gospodarske krize

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 22. aprila - Letošnji, 50. svetovni dan Zemlje so zaradi koronavirusa namesto čistilnih akcij zaznamovale predvsem aktivnosti okoljevarstvenikov na spletu. Pozivali so, naj odločevalci pri ukrepih za izhod iz gospodarske ne pozabijo na okoljsko krizo. Na okoljskem ministrstvu so poudarili, da so podnebne spremembe eden največjih izzivov za prihodnost človeštva.