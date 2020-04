Koper odpoveduje slovesnosti in prireditve v naslednjih mesecih

Koper, 22. aprila - Zaradi varnostnih ukrepov in omejevanja širjenja novega koronavirusa Mestna občina Koper v naslednjih mesecih odpoveduje slovesnosti in prireditve, pri katerih nastopa kot organizator ali soorganizator. Tako odpadejo prireditev Koper na dlani, svečana seja mestnega sveta in poletne Rumeno-modre noči. Nekatere dogodke selijo na splet.