V SAB vztrajajo pri predlogu parlamentarnega nadzora nad porabo javnih sredstev za krizne namene

Ljubljana, 22. aprila - V SAB vztrajajo pri predlogu posebnega parlamentarnega nadzora nad porabo in dodeljevanjem javnih sredstev za krizne namene. Poslanec Marko Bandelli je ob tem opozoril, da se glede nabave zaščitne opreme dogaja goljufija na škodo države in davkoplačevalcev, da nabavljene stvari "niso ničemur podobne" in da vodenje nabave poteka netransparentno.