Vrata postopoma odpira vse več bančnih poslovalnic

Ljubljana, 25. aprila - Banke, ki so zaradi koronavirusa sredi marca začasno zaprle del bančnih poslovalnic in skrajšale delovni čas, napovedujejo postopno odpiranje poslovalnic in podaljševanje delovnega časa. Nekatere bodo to storile prihodnji teden, nekatere po prvomajskih praznikih, vse pa sledijo povpraševanju strank in priporočilom pristojnih institucij.