Mariborska občina vzpostavlja poseben sklad za pomoč in razvoj

Maribor, 23. aprila - Na Mestni občini Maribor vzpostavljajo proračunski sklad za pomoč in razvoj. Ta naj bi služil kot platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev za humanitarno pomoč prebivalcem ali podporo razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Njegovo ustanovitev so podprli mestni svetniki na dopisni seji, ki se je zaključila danes.