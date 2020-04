Na meji z Avstrijo znova odprta prehoda stari Šentilj in Svečina

Ljubljana, 22. aprila - Avstrija je danes znova odprla mejni prehod Svečina in "stari" mejni prehod Šentilj magistrala, so sporočili s slovenske policije. Avstrijski varnostni organi so jih obvestili, da bo mejni prehod Svečina odprt vsak dan med 5. in 21. uro, stari mejni prehod Šentilj pa 24 ur dnevno. Mejni prehod Jurij ostaja zaprt.