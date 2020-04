Posvet pri Pahorju: V času pandemije potrebujemo inteligentno prilagajanje in strateško spreminjanje življenja

Ljubljana, 22. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je današnji video posvet o razsežnostih pandemije covida-19 sklenil s prevladujočo ugotovitvijo sodelujočih, da v sedanjih razmerah potrebujemo inteligentno prilagajanje in načrtno, strateško spreminjanje našega dela in življenja. Strinjali so se, da sta upanje in zaupanje elementaren pogoj za skupen uspeh.