Do danes v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa še brez pozitivnega vzorca

Ljubljana, 22. aprila - Med okoli 200 testiranimi vzorci v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji do danes še ni bilo pozitivnega preiskovanca, je sporočil predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Terenske ekipe ne poročajo o težavah, Petrovec pa vse vabljene poziva, da vabilo sprejmejo. Časa za to imajo do petka.