DZ o drugem protikoronskem svežnju pomoči na izredni seji v torek in sredo

Ljubljana, 22. aprila - DZ bo o vladnem predlogu zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covid-19 ter dopolnitvah prvega interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in prebivalcem odločal na izredni seji v torek in v sredo. Obravnavali bodo tudi novelo zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi in javnopravnimi zadevami.