Svet za znanost za ustrezno umestitev znanosti in raziskav v družbi

Ljubljana, 22. aprila - Vladni svet za znanost in tehnologijo predlaga vladi, naj zagotovi nemoteno izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti brez krčenja sredstev, predvidenih v proračunu za leti 2020 in 2021. Znanost, raziskave in inovacije bodo pomembne tudi pri ponovnem zagonu gospodarstva, zato jih je treba v družbi po mnenju sveta postaviti na ustrezno mesto.