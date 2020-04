V torek devet novih okužb s koronavirusom, zaradi covida-19 dve novi smrti

Ljubljana, 22. aprila - V torek so v Sloveniji opravili 1459 testov in potrdili devet okužb z novim koronavirusom, skupaj je potrjenih 1353 okužb, umrla sta še dva bolnika s covidom-19, skupaj 79, so objavili na vladnih straneh. Skupno število hospitaliziranih se že teden dni zmanjšuje in je 82, 24 bolnikov je na intenzivni terapiji, v domačo oskrbo so jih odpustili osem.