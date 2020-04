Antropolog Dan Podjed o krizi kot času za razmislek o bolj humanitarni družbi

Ljubljana, 22. aprila - Vsak to krizo doživlja po svoje, omrežja in videokonferenčni sistemi nam omogočajo, da smo bolj skupaj, si izmenjujemo razne nasvete, čeprav smo narazen. To je po mnenju antropologa Dana Podjeda nekaj novega, upa pa, da se bo ohranilo tudi po krizi. Prepričan je, da je zdaj čas za razmislek o bolj humanitarni družbi.