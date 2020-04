Župani mestnih občin Slovenije s predlogi za sproščanje ukrepov

Ljubljana, 22. aprila - Župani mestnih občin so v torek razpravljali o predlogih v zvezi z drugim protikoronskim zakonom, sproščanju ukrepov in izvedbi čistilne akcije, ki bo 29. aprila. Med drugim predlagajo ponovno odprtje knjižnic, obratovanje mestnega javnega prometa po nedeljskem urniku in čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev, je sporočilo združenje mestnih občin.