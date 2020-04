Kljub največ opravljenih testih doslej v torek le devet novih okužb

Ljubljana, 22. aprila - V Sloveniji so v torek drugi dan zapored potrdili le devet dodatnih okužb z novim koronavirusom, in to ob dejstvu, da je bilo ta dan izvedenih največ testiranj doslej. Še naprej upada tudi število hospitaliziranih in bolnikov na intenzivnih oddelkih. Število umrlih pa se je približalo osemdesetim.